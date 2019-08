Corriamo con Filippo insieme per la cura: il nuovo progetto charity della comunità portuale

"Corriamo con Filippo insieme per la cura" è un progetto di beneficenza che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per l'associazione CDKL5 insieme verso la cura, fondata dal papà di un bimbo, Filippo, affetto dalla sindrome CDKL5 e presente sul territorio ormai da 10 anni. Si tratta di un nuovo progetto sociale legato alla realtà di Marghera creato dal porto di Venezia, partner storico di Venicemarathon e del suo charity program, insieme all'associazione amici della laguna e del porto.

Il 31 agosto ci sarà la sesta edizione della manifestazione podistica "Corri con noi" e partirà ufficialmente la raccolta fondi attraverso la piattaforma Rete del Dono, che si protrarrà fino alla Venicemarathon con i fundraiser della squadra del Porto. La squadra del porto sarà composta, come tutti gli anni, da lavoratori e amici della comunità portuale che si faranno portavoce della causa prendendo parte al Trofeo del Porto, nel contesto della 10km di Venicemarathon. Questa nuova collaborazione all'insegna di sport, salute e solidarietà allarga il panorama delle manifestazioni podistiche del territorio veneziano sostenute dal porto di Venezia, da sempre vicino a tali valori.

Per sostenere il progetto e per ulteriori informazioni si può visitare la pagina ufficiale di Rete del Dono.