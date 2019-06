Come raggiungere il Salone Nautico: navette e corse speciali

Corse speciali e servizi navetta per i visitatori. È pronto il piano trasporti per il Salone Nautico di Venezia. In occasione della manifestazione in programma dal 18 al 23 giugno, sono stati potenziati i collegamenti per raggiungere dal centro storico e dalla terraferma l’Arsenale, sede della

rassegna. In particolare per i possessori di un biglietto d’’ingresso alla kermesse sono stati attivati i seguenti servizi:

Da Ferrovia e P.le Roma (Actv): Linea SNV-Ferrovia/Arsenale in partenza da Ferrovia Compartimentale e diretta per Arsenale con corse ogni 20’ dalle 9.00 alle 20.00. Tariffe riservate ai possessori di un biglietto d’ingresso al Salone Nautico: corsa semplice € 5,00, A/R 8

Da P.ta Sabbioni (Actv): Linea 14 P.ta Sabbioni-Pietà e viceversa con corse ogni 30’. Tariffe riservate ai possessori di un biglietto d’ingresso al Salone Nautico: corsa semplice € 5,00, A/R 8 e con “skip the line” da Punta Sabbioni.

Da Fusina (Terminal Fusina): servizio navetta Zattere/Arsenale e viceversa in partenza da Zattere e diretta per Arsenale, corse con frequenza oraria in coincidenza con le corse di linea 16 Fusina-Zattere. Tariffe riservate ai possessori di un biglietto d’ingresso al Salone Nautico: collegamento gratuito.

Da S. Giuliano (MaRiVe): linea SNV-S. Giuliano/Bacini-Arsenale Nord e viceversa in partenza da S. Giuliano e diretta a Bacini- Arsenale Nord con corse ogni 90’ dalle 9.00 alle 20.00. Tariffe riservate ai possessori di un biglietto d’ingresso al Salone Nautico: corsa semplice € 5,00, A/R 8.

Da Aeroporto (Alilaguna): tariffe riservate ai possessori di un biglietto d’ingresso al Salone Nautico, imbarcati sulla linea Blu Alilaguna da Tessera con destinazione Bacini-Arsenale Nord e viceversa: tariffa per i possessori Venezia Unica con “skip the line”.