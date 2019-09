Volontari Avapo cercasi, dal 10 ottobre un corso di formazione

Di volontari c'è bisogno. Inizia il 10 ottobre il trentesimo corso Avapo (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici), col patrocinio del Comune di Venezia e dell'Ulss 3. Gli operatori assisteranno agli ammalati e le loro famiglie. Iscrizioni entro il 27 settembre.



Il corso

Avapo Venezia è una realtà attiva nel nostro territorio ormai da un trentennio che conta già un centinaio di volontari. Garantisce una presenza costante in ospedale per tutto l'anno, incluse domeniche e giorni festivi. Il corso, che prevede 9 lezioni che si terranno ogni giovedì dalle 17.30 alle 19 nell'auletta didattica nel corridoio San Domenico dell'ospedale Civile dei santi Giovanni e Paolo di Venezia, vedrà come relatori oncologi, psicologi, medici, infermieri e volontari. I corsisti svolgeranno poi un periodo di tirocinio all'unità operativa di Oncologia e Radioterapia, negli ambulatori di Oncologia Medica dell’ospedale Civile di Venezia e dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, nell'ambulatorio di Senologia a Venezia, nell'hospice dell'ospedale Fatebenefratelli di Venezia, nonché al domicilio dei pazienti. Il corso è gratuito ed è aperto anche a coloro che desiderano essere utili nelle attività organizzative dell’associazione: le adesioni dovranno essere presentate entro il 27 settembre. Per informazioni e iscrizioni telefonare dalle 14 alle 17 al n. 3401825689 email: info@avapovenezia.org sito web: www.avapovenezia.org, www.facebook.com/avapovenezia.