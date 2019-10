Ulss Cavallino: corsi preparto e prevenzione tumorale (e un giorno di screening gratuiti)

Novità nella sede del distretto sociosanitario di Cavallino Treporti, inaugurato lo scorso agosto in via Fausta 274 in una palazzina dell’ex casa vacanze Regina Mundi, sono stati attivati tre nuovi servizi per i residenti.

I servizi

Si tratta del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), della Neuropsichiatria infantile e del Consultorio Familiare che offre al singolo, alla coppia, alla famiglia, la consulenza e l’assistenza medico-psicologica e la presenza di un’ostetrica che, oltre alle consuete attività, a novembre avvierà il corso pre-parto per le future mamme. Novità anche sul fronte prevenzione. Fino al 19 dicembre, ogni martedì e giovedì dalle ore 7 alle ore 9, è possibile ritirare, sempre in questa sede, i contenitori per la raccolta dei campioni relativi agli screening del tumore all’intestino.

L'evento

Inoltre sabato 26 ottobre alle ore 10, al Centro Polivalente di Ca' Savio, si terrà l'annuale “Convegno del Turismo” dedicato in questa edizione al tema “Oltre la rete. Territorio di confine senza confini". In occasione dell'evento che costituisce un momento di sintesi della stagione estiva e di programmazione futura, l'Ulss 4 sarà presente con uno stand nell'area espositiva del convegno, in cui verranno effettuati vari screening gratuiti alla popolazione. Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il personale del Poliambulatorio e della Cardiologia Riabilitativa dell’Ulss4 effettuerà la misurazione di glicemia, colesterolo, determinazione dei parametri vitali e distribuirà materiale informativo.