Imparare a salvare una vita: tornano i corsi dell'Ulss 3 in spiaggia

Imparare a salvare una vita attraverso le pratiche di rianimazione ma anche quelle per la disostruzione pediatrica. Tutto questo in spiaggia. E' possibile grazie all'Ullss3, che anche quest'anno ha organizzato i corsi salvavita del pronto soccorso e della pediatria dell'ospedale di Chioggia. Un appuntamento fisso, dal 27 giugno al 22 agosto, che da alcuni anni l'ospedale propone in spiaggia per potenziare quella catena di sopravvivenza che permette, qualora si riscontrasse una situazione di emergenza, di intervenire in pochissimi minuti ed avere maggiori possibilità di salvare una vita.

«I primi cinque minuti fanno la differenza»

“Lo affermo ogni volta durante le lezioni – spiega il primario di pronto Soccorso dell’ospedale di Chioggia, il Dottor Andrea Tiozzo – e continuerò a ripeterlo senza stancarmi: quando una persona perde coscienza, sono i primi cinque minuti a fare la differenza. Per un soccorso efficace è dunque indispensabile il ruolo del cittadino, perché con questo limite temporale sono le persone in quel momento presenti, e non i sanitari, a poter fare qualcosa di davvero importante per evitare al malcapitato un danno cerebrale irreversibile. Per questo, ogni anno, offriamo, ai turisti che scelgono la spiaggia di Chioggia-Sottomarina-Isola Verde, corsi gratuiti per imparare il massaggio cardiaco e la disostruzione delle vie aeree”.

Prevista una parte pratica con l'uso di manichini

Accanto ai corsi di rianimazione cardiopolmonare (eseguiti anche con l’impiego del defibrillatore solo per i bagnini), ci sono anche quelli per la disostruzione pediatrica, tutti gratuiti: tre ore in spiaggia dove, i professionisti della Ulss 3, spiegano la pratica corretta per far espellere un corpo estraneo inalato inavvertitamente da un bambino. Tutti i corsi prevedono anche la parte pratica che si esegue con i manichini. “Corsi semplici, studiati ad hoc – dice il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben – a cui possono partecipare tutti, e che permettono ai neogenitori di essere in grado di affrontare con consapevolezza e maggiore sicurezza un’eventuale emergenza”.

Il calendario (i corsi cominciano alle ore 16):

Bagni Arcobaleno, massaggio cardiaco,27 giugno

Bagni Il Naviglio, disostruzione vie aeree, 4 luglio

Camping Tredue, disostruzione vie aeree, 9 luglio

Stabilimento Astoria, massaggio cardiaco, 16 luglio

Bagni Hardy, disostruzione vie aeree, 22 luglio

Camping Adriatico, massaggio cardiaco, 29 luglio

Camping Tredue, massaggio cardiaco, 5 agosto

Bagni Arcobaleno, disostruzione vie aeree, 13 agosto

Camping Adriatico, disostruzione vie aeree, 19 agosto

Bagni Hardy, massaggio cardiaco, 22 agosto