Corsi di vela gratuita per 10 bambini di famiglie in difficoltà economica

Anche i bambini meno fortunati il prossimo anno potranno veleggiare in laguna. Il Diporto Velico Veneziano per Natale ha scelto di regalare dieci corsi di vela per altrettanti bambini di famiglie in difficoltà economica. Il circolo contatterà direttamente i plessi scolastici veneziani: saranno le scuole infatti a proporre il voucher a bambini.

I corsi

I corsi durano sei giorni ciascuno e si terranno alla fine del periodo scolastico. A scuola terminata, ogni estate, per quattro settimane, il Diporto Velico Veneziano organizza infatti corsi di vela per bambini dai 6 ai 12 anni con istruttori federali a bordo di imbarcazioni Opimist e Feva. Il voucher potrà essere speso a scelta per uno dei corsi in programma.

«Divulgare loi sport»

«È un ulteriore contributo che il Diporto Velico Veneziano vuole dare alla realtà velica giovanile locale e allo sport della vela in generale - spiega il presidente Luigi Zennaro - È necessario che tutti i circoli si impegnino a divulgare lo sport della vela. I circoli del resto hanno il compito di far gioire dello sport della vela anche a chi non ha grosse disponibilità economiche».