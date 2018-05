Nuovo regolamento europeo sulla privacy: un corso per scoprire cosa cambia per le imprese

Pochi giorni ancora e poi il regolamento generale sulla protezione dei dati adottato nel 2016 dalla Commissione europea sbarcherà in Italia con il suo carico di nuove norme e prescrizioni sulla privacy. Artigiani e piccoli imprenditori dovranno farci i conti dal 25 maggio, data in cui entrano in vigore i cambiamenti previsti in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Workshop per le aziende

Orientarsi si può, parola dell’Associazione artigiani piccole imprese e professioni del Miranese, che per il pomeriggio di martedì 8 maggio ha organizzato un workshop formativo gratuito nella sede di Santa Maria di Sala per fare luce sulle disposizioni in arrivo e mettere a fuoco il loro impatto sulle imprese. «Molte nostre aziende – dichiara Elisabetta Bolzonella, segretario dell’Associazione, che conta ben 1.100 imprese affiliate nei sette Comuni del Miranese – non sono ancora pronte per l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Tra sanzioni previste per chi viola le prescrizioni, novità, parametri da tenere presenti prima di recepire qualsiasi indicazione (si pensi, ad esempio, alle dimensioni dell’azienda e alla tipologia di attività svolta), serve essere estremamente informati. Per questo, abbiamo pensato di organizzare un pomeriggio di confronto aperto a chiunque desideri saperne di più per meglio districarsi tra le nuove norme».

Nuove norme, servono davvero?

«Siamo al fianco delle imprese – commenta Andrea Dal Corso, funzionario sindacale dell’Associazione – per dare loro supporto. Obiettivo del workshop di martedì prossimo è affrontare i nodi principali del regolamento europeo (come il registro dei trattamenti, il principio di trasparenza, la nuova informativa) e fornire a ciascun imprenditore le conoscenze necessarie a predisporre gli interventi adatti a tenere il passo delle leggi che cambiano. Normative, quelle in arrivo, che a nostro avviso purtroppo porteranno ben pochi miglioramenti a utenti e clienti quanto a tutela della privacy, mentre caricheranno sulle spalle di artigiani e piccoli imprenditori, già oberati di inutili carte e burocrazia, ulteriori incombenze costringendoli a disperdere energie e tempo preziosi».

Corso di formazione

«Dopo il workshop è possibile approfondire il tema partecipando al corso di formazione – aggiunge Dal Corso – che stiamo organizzando per le prossime settimane o richiedendo una consulenza personalizzata». Per adesioni e informazioni contattare l’Associazione al numero 041486477 o inviare una mail all’indirizzo info@artigianidelmiranese.it.