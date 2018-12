Corteo dei Babbi Natale in Canal Grande

A Venezia da ormai 9 anni non è festa senza il corteo di Babbi Natale in canal Grande, partito alle 10.30 di domenica mattina da punta della Dogana. Come in tante altre città, qui la sfilata si è svolta, ma in barca, e ha divertito, nonostante il freddo, grandi e piccini ammaliati da tanti vecchietti con barba bianca e vestito rosso impegnati con i remi. Il corteo è stato seguito dalle imbarcazioni tradizionali e si è concluso con la festa a Rialto. Grande animazione anche per la gioia dei turisti.