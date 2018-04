Tributi, Veneto "d'argento". Venezia, Comune pecora nera: 800 euro procapite non incassati

Secondo i bilanci 2016, sono più di 23 miliardi di euro i crediti che i circa 8mila Comuni italiani faranno fatica a riscuotere, il 15% in più rispetto ai 20 dell’anno precedente. A sostenrlo è Cerved, operatore italiano per l’analisi del rischio e la gestione del credito, che ha fatto un’attenta analisi dei bilanci. Il Veneto, in questo senso, è tra le Regioni più virtuose, ma la situazione di Venezia, specie se paragonata con la media nazionale, è disatrosa.

Venezia, tra i peggiori comuni veneti

Le regioni con i Comuni più virtuosi, con un credito non riscosso pro-capite inferiore ai 100 euro risultano Trentino Alto Adige (51 euro), Veneto (56), Friuli Venezia Giulia (70) e Lombardia (84), Piemonte (94), Marche (96). Nonostante una media molto bassa, Venezia risulta tra i peggiori comuni dell'intera Regione, con un credito non riscosso pari a 831 euro, a fronte di una media italiana di 207.

"Crediti di parte corrente"

Si tratta di crediti di parte corrente, tasse come Imu, Tari, Tasi, Tosap (occupazione di spazi pubblici), ma anche entrate patrimoniali come multe stradali o rette scolastiche, che però sono sorti da almeno 12 mesi e quindi vanno contabilizzati in una specifica voce di bilancio. Parliamo di quasi la metà del totale delle entrate (47%) che siccome non è stata incassata entro un anno ha un’alta probabilità di non venire incassata mai, perché più passa il tempo e peggio è. "La pubblica amministrazione, così come le aziende private, dovrebbe cercare di rientrare dei crediti nella più alta percentuale possibile e in poco tempo, in modo da avere la liquidità necessaria per pagare i fornitori ed erogare i servizi ai cittadini - commenta Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved - La soluzione è affidarsi a chi ha sviluppato strumenti e procedure dedicate che permettono di intervenire tempestivamente in via bonaria e stragiudiziale, recuperando tra il 30 e il 40% del denaro nell’arco di settimane o di mesi, mentre affidarsi alle cartelle esattoriali significa seguire un iter burocratico che fa passare in media 5 anni per arrivare a incassare non oltre il 5%".