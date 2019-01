Casinò, nel 2018 il miglior incasso degli ultimi 5 anni

Il Casinò di Venezia chiude il 2018 con il migliore risultato di incasso netto degli ultimi cinque anni: 97.585.225,95 euro. Rispetto al 2017 l'incremento è del 7,7%, pari a 6.991.034,51 euro, ma il dato è superiore anche al 2016 di 2.221.985,73 euro (+ 2,3%), al 2015 di 4.456.944,07 euro (+4,57) e al 2014 di 1.406.907,21 euro (+1,44%).

Sedi entrambe aperte

“Siamo molto soddisfatti di questi numeri perché sono la dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta - spiega l’assessore al Bilancio e alle Società Partecipate Michele Zuin –. Abbiamo mantenuto l'impegno preso: nessuna privatizzazione, ma conti in ordine, riorganizzazione della struttura, salvaguardia dei posti di lavoro e mantenimento di entrambe le sedi aperte. I risultati ci stanno dando ragione e vogliamo continuare su questa linea: dopo aver completato il riordino di Ca' Vendramin Calergi nell'anno appena trascorso, nel 2019 partirà il restyling della sede di Ca' Noghera».

San Silvestro

«Per noi è un punto di orgoglio aver invertito la tendenza del settore – ha proseguito Zuin – che versa, in Italia, in una profonda crisi sia dal punto di vista finanziario che occupazionale. Un successo che si tradurrà, per il secondo anno consecutivo, con la chiusura in utile del bilancio della Casinò di Venezia. Nel dettaglio – conclude l'assessore - le ottime performance nette del 2018 corrispondono a 43.518.384,61 euro incassati ai tavoli e 54.066.841,34 euro incassati dal comparto slot». Grande affluenza di pubblico anche nella notte di San Silvestro con un incasso di 572,619,33 euro (+7,82% su 31 dicembre 2017) e 4177 ingressi.