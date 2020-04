Emergenza e festa di San Marco: per supportare la Croce Rossa un bocolo virtuale

In occasione del 25 aprile, anniversario della Liberazione, festa di San Marco e festa del "Bocolo", Associazione Piazza San Marco- formata da soci individuali e soci commercianti che tutelano da oltre vent’anni l’immagine e il patrimonio storico ambientale di Piazza San Marco - ha deciso di supportare per il terzo anno consecutivo le attività della Croce Rossa Italiana - Comitato di Venezia.

Tutto virtuale

Quest’anno, nell’impossibilità di recarsi in Piazza San Marco a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, chiunque potrà inviare un bocolo virtuale. Con una donazione minima di € 5,00 si potrà acquistare una cartolina che rappresenta un bocolo virtuale da inviare alla persona cara, supportando così tutte le attività che Croce Rossa Italiana - Comitato di Venezia svolge per aiutare persone in grave stato di necessità. La donazione si può effettuare tramite bonifico inserendo nella causale il nominativo della persona a cui si regala il bocolo “virtuale”. Per farlo recapitare, basterà inviare una mail, con copia del bonifico, a bocolo2020@crivenezia.it nella quale si forniscono i riferimenti del destinatario (nominativo e email) del bocolo al quale arriverà la cartolina con il bocolo virtuale: si possono comprare e inviare più bocoli contemporaneamente. Ricevuti tutti i dati, Croce Rossa Italiana - Comitato di Venezia invierà la cartolina con il bocolo virtuale entro il 25 aprile. Croce Rossa Italiana di Venezia opera a Venezia centro storico e nell’area metropolitana tutta, nell'assistenza al SUEM 118, nel misurare la temperatura al pretriage dell'Ospedale all'Angelo di Mestre, nella distribuzione dei farmaci e delle spese a domicilio e nel servizio psicosociale a Venezia.