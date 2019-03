La Cube Radio di Iusve in trasferta a Bruxelles

Partiranno domani mattina, martedì 19 marzo, per Bruxelles, per una tre giorni europea con l'intento di raccontare, tramite Cube Radio, la voglia che hanno i giovani di condividere spazi e pensieri con i loro coetanei da tutto il continente. Ma anche per ricordare Antonio Megalizzi, giovane speaker di Europhonica rimasto vittima di un attentato terroristico l’11 dicembre 2018.

Esperienza europea

A diventare gli occhi e la voce di Iusve nella città sede del Parlamento europeo dal 19 al 21 marzo 2019 saranno quattro studenti Iusve e speaker di Cube Radio, provenienti dai dipartimenti di Comunicazione (Marta Bettiol), Psicologia (Giacomo Mescalchin e Giulio Mellettini) e Pedagogia (Francesca Moro) accompagnati dal direttore dell’emittente universitaria Marco Sanavio. Raccoglieranno sul campo informazioni sull’attività dei parlamentari europei, seguiranno la produzione multimediale per Cube Radio e ricorderanno con una commemorazione digitale Antonio Megalizzi.

Un network di radio in Europa

«La visita al Parlamento Europeo – spiega il direttore dei dipartimento di Comunicazione Iusve, professor Mariano Diotto - consentirà ai nostri studenti di generare una originale forma di storytelling per trasmettere ai loro coetanei le nozioni fondamentali sul funzionamento delle istituzioni comunitarie e per mettere le competenze maturate in ambito accademico al servizio dello stesso sogno che ha animato Antonio Megalizzi». L’invito al viaggio, arrivato da parte dell’onorevole Flavio Zanonato, già sindaco della città di Padova, permetterà anche agli studenti di far conoscere la pagina Instagram «Europe4you», aperta nei mesi dopo l'attentato dal team di Cube Radio per non dimenticare l’impegno europeo di Antonio Megalizzi, appassionato di giornalismo e speaker di Europhonica (rete internazionale della radio universitarie di cui anche Cube Radio è intenzionata a far parte).