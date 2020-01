Cuore Amico raddoppia: 12mila euro per l’ambulatorio Trattamento Tabagismo di Chioggia

L’associazione Cuore Amico di Chioggia raddoppia la sua solidarietà e investe, per l’ambulatorio Trattamento del Tabagismo, ben 12mila euro quale contributo per il lavoro della psicologa. Si ricorda che sono anni che l’associazione collabora in convenzione con la Cardiologia dell’ospedale di Chioggia della Ulss 3, diretta dal dottor Roberto Valle, a cui aveva donato precedentemente 6mila euro, sempre per la medesima attività: il nuovo contributo, addirittura raddoppiato, permetterà di aumentare le ore di lavoro della psicologa che, insieme ad una équipe multiprofessionale, è dedicata al servizio clodiense attivato circa cinque anni fa per contrastare la dipendenza da fumo di sigaretta.

Cooperazione

«Siamo sempre orgogliosi di cooperare con la Ulss 3 - ha dichiarato Renzo Morato, presidente di Cuore Amico onlus Chioggia - Laddove possiamo dare un contributo e fare la nostra parte per il bene della collettività, ci impegniamo senza se e senza ma, soddisfatti poi dei risultati che condividiamo con l’Azienda sanitaria. Un grande grazie va alla associazione Cuore Amico di Chioggia – ha aggiunto il Direttore Generale della Ulss 3 Giuseppe Dal Ben – che ci è sempre a fianco, condividendo pienamente con noi molte progettualità pensate di volta in volta per questa Città. Sempre in sinergia coi nostri sanitari».

L'ambulatorio

L’ambulatorio Trattamento Tabagismo, diretto dal medico cardiologo Luca Oselladore, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e delle Dipendenze della Ulss 3, è un Servizio specialistico che offre informazioni, consulenze e interventi medici, psicologici ed educativi per coloro i quali desiderino o debbano smettere di fumare. Pertanto, non è rivolto solo a persone con problemi cardiovascolari, ma a tutti i fumatori e le fumatrici della popolazione generale e al personale socio-sanitario ospedaliero e territoriale del Distretto di Chioggia della Ulss 3. L’Ambulatorio si trova al piano terra dell’Ospedale, inserito nel polo cardiologico, e vi si accede prenotando al numero 041.5534152. L’ambulatorio Trattamento Tabagismo è inserito nella rete di ambulatori veneti coordinati dal Programma Regionale Trattamento Tabagismo, facente parte del Piano Regionale Prevenzione. Tramite l’appartenenza alla suddetta rete veneta, l’Ambulatorio ha la possibilità di usufruire gratuitamente di materiali personalizzabili per promuovere le proprie attività, comparire nell’elenco degli Ambulatori veneti all’interno del Sito dedicato www.smettintempo.it e della Pagina Facebook collegata, partecipare ad eventi formativi dedicati al personale socio-sanitario che si occupa di tabagismo.

I dati

Lo studio PASSI (2016) sul consumo di fumo da tabacco riferisce che, nel territorio veneto, il 22% degli adulti tra i 18 e 69 anni fuma sigarette. Il 22% è invece ex fumatore e il 56% non ha mai fumato. L’abitudine al fumo è più diffuso negli uomini che nelle donne (rispettivamente 26% e 18%) e tra i più giovani, in particolare tra i 25-34enni e si riduce con l’età. Il consumo medio giornaliero di sigarette è di circa 10 e il 15% dei fumatori è un forte fumatore: consuma più di un pacchetto di sigarette al giorno.