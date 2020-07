Dal 1 luglio sul litorale attiva la guardia medica per turisti

Dalle ore 20 di oggi è attivo il servizio di Guardia Medica Notturna per Turisti, altra attività dedicata specificatamente agli ospiti che alloggiano a Bibione, Caorle, Eraclea mare, Jesolo e Cavallino Treporti, località afferenti all’Ulss4.

Info

La sede guardia medica è quella tradizionale in via Riva dei Bragozzi a Carole, nell’edificio che ospita anche il distretto socio sanitario locale e il Punto di Primo Intervento. Il medico è disponibile tutti i giorni in orario notturno, dalle ore 20.00 alle ore 8.00. E’ raggiungibile telefonicamente al numero 0421-484550 e, qualora lo ritenga necessario, può anche effettuare anche visite domiciliari usufruendo di un mezzo aziendale provvisto di dispositivi di protezione individuale (dpi) per proteggersi da potenziali situazioni a rischio contagio da Covid-19. La popolazione residente in questa Ulss continuerà ovviamente ad usufruire della guardia medica notturna (continuità assistenziale) già presente.