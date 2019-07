Dal 15 al 21 luglio torna il festival dedicato ad Hemingway

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Questa mattina, in sala di rappresentanza E. Hemingway, l’Assessore al Turismo e alla Cultura Alessandra Zusso e il Presidente della Cinzia Vitale Onlus Roberto Vitale hanno presentato la quinta edizione del Festival “Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle” e del Premio giornalistico Papa, che si svolgeranno a Caorle dal 15 al 21 luglio. Sarà, come sempre, una settimana all’insegna di grandi ospiti ed innumerevoli appuntamenti e anche di molte novità! Tra queste l’annullo postale dedicato, il punto di ritrovo per acquistare e/o vendere libri su E. Hemingway, gli incontri riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti che permetteranno l’acquisizione di crediti formativi e molto altro! Per saperne di più: https://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=5&menu=292&page=1299&lingua=4&np=1&idnotizia=3372".