Dal palcoscenico alla tv, gli allievi dello Stabile del Veneto ospiti di un programma su Rai 5

Gli allievi del Teatro Stabile del Veneto, e in particolare Gaspare Del Vecchio, saranno ospiti del programma di Rai Cultura "Il Volo del Calabrone" ideato e condotto dal regista Damiano Michieletto. La puntata in questione andrà in onda su Rai 5 giovedì 14 maggio alle 19.00 e avrà come protagonisti gli stessi alunni dello Stabile Veneto che, insieme a personaggi del mondo della cultura come Emma Dante, Giovanni Allevi, Eleonora Abbagnato e Tindaro Granata, proporranno un contributo ispirato a La Cenerentola, melodramma di Gioacchino Rossini e fulcro della puntata. Gaspare Del Vecchio, nello specifico, interpeterà, durante l'episodio, il finale della "Cenerentola" dei fratelli Grimm.

Il format del programma è agile, non c’è uno studio televisivo, non ci sono telecamere ma è una trasmissione realizzata interamente online, attraverso una piattaforma di social network, con il conduttore che dialoga connesso da casa sua sui vari temi inerenti all'arte e alla cultura, con i suoi ospiti.



“Il volo del calabrone” è scritto e condotto da Damiano Michieletto con la collaborazione di Francesco D’Arma e Marta Teodoro, con il coordinamento editoriale di Anna Lisa Guglielmi e la regia di Stefania Grimaldi. Produttore esecutivo Elena Beccalli.