La potenza comunicativa dell'artista Lorenzo Marini in mostra a Venezia | VIDEO

Dal Silenzio alla Parola è il titolo della mostra antologica ospitata negli spazi della Fondazione Bevilacqua La Masa fino al 30 agosto.

Dedicata all’artista Lorenzo Marini e curata da Sabino Maria Frassà, l’esposizione raccoglie 30 opere che ripercorrono il percorso artistico dell’autore, fondatore della corrente denominata TypeArt, volta alla liberazione delle lettere alfabetiche: dalle opere concettuali degli anni ‘90, passando per il Manifesto per la Liberazione delle Lettere, la mostra si conclude con l’installazione di AlphaCube, in cui l’artista crea un’opera immersiva e interattiva.

«Dal Silenzio alla Parola ha un doppio significato: parla sia dell’evoluzione della mia ricerca artistica ma anche della città di Venezia, che passa da un silenzio assordante e imposto - facendo riferimento all’emergenza sanitaria di questi mesi - all’umanità della parola» spiega Marini.

Una concezione artistica innovativa e sperimentale: «L’arte per Marini è un percorso di catarsi volto a trovare la “Parola”» spiega il curatore Frassà.

Fiore all’occhiello dell’esposizione è l’opera VeniceType 2020, un personalissimo tributo alla città lagunare che, per prima, cullò il talento di Marini: «Venezia è l’unica città in cui posso parlare del mio percorso artistico: nel 1980 lasciai l’Accademia di Belle Arti e il mio amato maestro Emilio Vedova per conseguire la laurea in architettura e intraprendere l’avventura professionale nel mondo della pubblicità. L’opera raffigura un alfabeto composto da lettere reinterpretate con i simboli, gli oggetti e le immagini più note di Venezia. Ogni lettera ha una storia da raccontare».

Presente all’inaugurazione di questa mattina, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha commentato: «Dopo mesi di chiusura forzata diamo avvio a una nuova stagione dedicata all’arte, che è espressione e linguaggio universale di Venezia in tutto il mondo. Con Dal Silenzio alla Parola ridiamo voce alla bellezza e all’arte».