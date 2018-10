Danni nella basilica di San Marco per l'acqua alta eccezionale

L'acqua alta eccezionale di lunedì ha allagato anche il corpo principale della basilica di San Marco, bagnando alcune decine di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di fronte all'altare della Madonna Nicopeia e inondando completamente il Battistero e la Cappella Zen. L'acqua ha raggiunto i 90 centimetri sopra il pavimento mosaicato del Nartece, inzuppando i monumentali portoni in bronzo bizantini, le colonne, i marmi. Lo ha reso noto il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin.

Ancora da valutare l’entità dei danni, così come gli interventi che saranno necessari per risolvere le criticità e riportare alla normalità l'edificio religioso. Per l'occasione dovrebbe arrivare a Venezia una squadra di esperti del ministero ai Beni e le attività culturali.