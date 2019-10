Arriva il «Daspo» per i bulletti dello scuolabus

Una sorta di Daspo, una sospensione di alcuni giorni durante i quali non potranno prendere lo scuolabus per andare a lezione. Ad introdurre la sanzione è stato il Comune di Camponogara, che ha inserito la nuova norma nel regolamento comunale. Una misura che prevede che i bulletti che creano problemi a bordo dei pulmini non potranno usufruirne per alcuni giorni.

L'iniziativa, avviata a scopo preventivo, punta a creare una collaborazione tra Comune, scuola e famiglie nell'educazione dei ragazzi. In base al nuovo regolamento, i baby passeggeri che si comporteranno male verranno prima richiamati dal dirigente scolastico, che sarà informato dall'autista, ricevendo un primo avviso. E poi, se dovessero continuare, verranno «daspati». Questo significa che per qualche giorno dovranno essere i genitori ad accompagnarli a scuola. In casi più gravi la sospensione potrà anche durare per sempre.