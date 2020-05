"Riavviati" gli ospedali, tra accessi controllati e inviti alla prudenza: «Il rischio di tornare al lockdown c'è»

La fase 2 è iniziata anche negli ospedali e, per dare un dato, già oggi nella Ulss 3 sono stati svolte oltre 8mila prestazioni, numero non troppo distante da quelli di una giornata pre-emergenza Covid. Sono stati eseguiti prelievi, interventi, accessi al pronto soccorso e ci sono anche 13 nuovi nati. All'ospedale di Noale, dove nei giorni scorsi è stato riscontrato un nuovo focolaio, la situazione sembra essere sotto controllo e oggi l'attività è andata avanti regolarmente, con l'effettuazione del servizio di prelievi. «Dobbiamo abituarci al fatto che emergano dei piccoli focolai di positività - ha spiegato il direttore dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben -. A Noale abbiamo esaminato tutti i nostri operatori, che avevamo già testato il 17 aprile: allora erano tutti negativi. Adesso cerchiamo di capire cosa può essere successo in quella struttura. In questo momento abbiamo una quindicina di operatori positivi, quasi tutti asintomatici, un medico ricoverato. I pazienti positivi, una decina, sono stati portati al covid-hospital per precauzione. Sono persone fragili, ricoverate da mesi. I due che sono deceduti erano persone con pluripatologie importanti».

Case di riposo e screening

I dati sono migliorati ulteriormente nelle case di riposo del territorio dell'Ulss 3, dove è terminato il secondo giro di tamponi: il numero di ospiti positivi è sceso a 65 (l'1,87% del totale), di cui 54 ricoverati. Questa settimana saranno sottoposti a tampone, tra gli altri, 350 operatori che stanno per rientrare al lavoro nei centri diurni per disabili (Ceod), chiusi all'inizio dell'epidemia e pronti a riaprire dall'11 maggio. «In totale siamo a quasi 45mila tamponi effettuati - ha riepilogato Dal Ben - È un numero importante che certifica un gran lavoro di screening fatto. Continuiamo a controllare in particolare case di riposo, dipendenti, medici di base, pediatri e tutti gli operatori sanitari». Altre categorie, invece, sono state sottoposte ai cosiddetti test rapidi: forze dell'ordine, polizia locale, volontari delle associazioni, operatori domiciliari: circa 10mila in tutto, per quanto riguarda l'Ulss 3.

Gli ospedali

«Oggi negli ospedali abbiamo visto un afflusso sostenuto ma ordinato - ha spiegato Dal Ben -. Abbiamo messo in atto le nuove regole: c'è un primo filtro in cui si chiede all'utente la motivazione del suo arrivo, una seconda fase in cui si verifica se indossa guanti e mascherina e si fa la misurazione della temperatura. Poi la persona può proseguire. Gli accessi al pronto soccorso continuano a essere contenuti. Oggi, tra le 106 persone arrivate al pronto soccorso, ne abbiamo rilevate 11 positive al tampone». La regola è che in ospedale si accede solo su prenotazione e appuntamento, anche se in questi primi giorni c'è un minimo di tolleranza. All'Angelo gli accessi sono controllati da volontari della protezione civile e guardie giurate.

Veneto orientale

Qualcosa di simile sta avvenendo negli ospedali del Veneto orientale, gestiti dall'Ulss 4: accedono alle strutture solo persone che devono fruire di prestazioni sanitarie (urgenti, programmate) o amministrative, che devono far visita ad un congiunto, personale. «Un filtro necessario ad impedire la diffusione del virus - ha spiegato il direttore Ulss 4 Carlo Bramezza - perché anche un solo caso di contagio può compromettere la funzionalità di intere unità. Per i controlli ai varchi di accesso ci siamo affidati a una ditta che ogni giorno fornisce 18 operatori qualificati». Alcuni numeri per quanto riguarda il Veneto orientale: alle ore 11 le persone entrate all'ospedale di San Donà di Piave attraverso il varco principale sono state 250, nei punti prelievi ospedalieri è stato esteso l'orario di attività di due ore, fino alle 11.30, con prenotazione obbligatoria. Il punto prelievi di Jesolo mantiene invece l'orario 7.3 - 9.30. Nel primo giorno di riapertura, il laboratorio analisi di San Donà ha registrato 120 prestazioni; 80 all'ospedale di Portogruaro e 27 all'ospedale di Jesolo.

Massima prudenza

È innegabile che, con la fase 2, il Veneto ha ricominciato a muoversi. Il rischio che il virus torni a diffondersi, però, è alto: «Invitiamo le persone alla massima prudenza - dice ancora Dal Ben -. I comportamenti individuali saranno quelli che condizioneranno l'esito della fase 2: rispettiamo le regole sull'uso di mascherina, guanti/gel e distanziamento sociale, facciamo attività fisica ma limitiamoci, usiamo buon senso e prudenza. Basta un niente perché riesploda tutto. Vogliamo vedere in questi 10-15 giorni come andrà: il rischio di tornare al lockdown è alto».