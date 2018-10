Venezia, oltre 11 milioni di turisti nel 2017. Exploit di Ca' Pesaro: +14,5% di visite

Aumento delle presenze e dei pernottamenti, ma anche risultati positivi per quanto riguarda le visite alle istituzioni culturali cittadine, specie in bassa stagione. Sono questi i due elementi principali che spiccano dalla settima edizione dell'Annuario del Turismo, la pubblicazione promossa dal Comune di Venezia che sintetizza in un unico documento tutti i dati che riguardano i flussi turistici nel territorio comunale e metropolitano. In questo caso riguardanti il 2017. La pubblicazione è stata presentata venerdì mattina a Ca' Farsetti dall'assessore al Turismo Paola Mar, assieme al direttore del settore Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni Maurizio Carlin.

Territorio comunale, dati generali

Nello specifico, nel territorio comunale di Venezia nel 2017 si sono registrati 5.034.882 arrivi e 11.685.819 presenze. A segnare la performance migliore è il centro storico, che ha registrato un +9% in fatto di arrivi e un +11,6% in fatto di presenze (in termini assoluti sono stati rispettivamente 3.155.548 e 7.862.292). Il Lido di Venezia, invece, ha virato in negativo rispetto al 2016 dello 0,7% per quanto riguarda gli arrivi (184.753 contro 185.995) ma ha "recuperato" attraverso le presenze (+3,7%). In terraferma dati in linea con l'andamento generale (1.694.581 arrivi e 3.264.545 presenze, rispettivamente +8,4% e +11,5%).

Città metropolitana

Il territorio metropolitano mantiene gli stessi trend di crescita, segnando un +8% in fatto di arrivi e un +7,6% in fatto di presenze. Al turismo culturale (che fa la parte del leone a livello numerico per quanto riguarda gli arrivi) cresce anche il mercato del settore balneare, che segna un +5,9% di presenze: sono state 24.688.663 le persone che hanno raggiunto le località costiere, a fronte di 3.933.405 arrivi (+6,6%). L'entroterra, invece, ha attirato 454.463 visitatori (+8,4%) e 805.728 presenze (+8,1%).

Mercato straniero

Se in totale Venezia ha registrato un +8,4% in fatto di arrivi e +11,2% in fatto di presenze tra il 2017 e il 2016, a lievitare maggiormente è la componente del turismo straniero: +9% di arrivi e +12% di presenze. Percentuali inferiori, ma comunque degne di nota visto il -7,1% di presenze segnato nel 2015, per il mercato interno, che ha registrato rispettivamente +4,4% e +6,3%. Per quanto riguarda le strutture alberghiere e complementari, nel 2017 il numero di alberghi è lievitato di 3 unità (406 contro 403, con aumento di 900 posti letto totali circa), ma a segnare un trend di crescita sensibilmente superiore è stato il numero di strutture complementari, passato dalle 3.706 del 2016 alle 6.005 del 2017.

Infrastrutture e servizi

In crescita i flussi che interessano le principali infrastrutture cittadine, di pari passo con il trend generale. Il Porto aumenta il numero di toccate dei traghetti (359 nel 2017) e segna 466 toccate di navi da crociera per un totale di 1.427.812 passeggeri. In salute anche l'aeroporto Marco Polo (+7,8% di passeggeri con 10.371.380 presenze), che ha ospitato anche i voli del Canova di Treviso nel periodo compreso tra il 4 e il 18 ottobre. A far la parte del leone sono stati i voli internazionali (+8,4%) rispetto a quelli interni (che comunque segnano un +3,6%). Per quanto riguarda i pass ztl degli autobus, nel giro di 5 anni sono aumentati del 41,3%, passando da 82.784 a 116.946. Tra il 2017 e il 2016 il trend è stato confermato, registrando una crescita del 13,7% (da 90.627 a 116.946).

Musei e istituzioni culturali

«Questo è uno dei settori che ci sta dando più soddisfazione - ha affermato Mar - I visitatori dei musei cittadini sono aumentati del 5,8%. In più se allarghiamo lo sguardo al quinquennio ci attestiamo su ottimi livelli, specie se teniamo in considerazione che nel 2014 ci fu una leggera decrescita. Ritengo importante - ha continuato - che ci sia stato un aumento delle visite alle nostre istituzioni culturali». Andando nel dettaglio, la Fondazione Musei Civici (mostre incluse) ha segnato un +6,7%, mentre i musei statali si sono attestati al +2,2%. «Palazzo Ducale ha migliorato la sua performance, mentre il Correr è rimasto stabile - ha sottolineato l'assessore - siamo molto soddisfatti del Museo del Vetro, mentre Ca' Pesaro ha beneficiato di un +14,5%».

«Il 2017 è stato l'anno perfetto»

«L'anno scorso possiamo considerarlo come quello "perfetto" - ha commentato Mar - Il turismo mondiale nel 2017 è cresciuto del 7% e il turismo nazionale del 6%, chiaramente ciò ha avuto il suo riscontro anche a Venezia. Gli arrivi si attestano al +8,4% e le presenze al +11,2%, con l'influenza anche della Biennale Arte, che ha attirato in laguna 615mila visitatori. Il fatto però che aumentino le presenze in generale nei nostri musei e in quasi tutte le istituzioni culturali significa che il nostro lavoro di connessione tra turismo e cultura sta dando risultati».