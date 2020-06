Dati Veritas sui rifiuti: riciclato o recuperato l'82% del secco residuo del territorio

Nel 44 comuni della città metropolitana di Venezia e Mogliano Veneto viene riciclato o recuperato l'82% dei rifiuti. A diffondere i dati è Veritas, l'azienda che gestisce i servizi per l'igiene urbana, che sottolinea come l'oltre 80% del combustibile derivato dal secco residuo (Css) viene trasformato in energia dall'impianto di Fusina.

I dati sui rifiuti

Il territorio veneto è da anni all'avanguardia nel trattamento dei rifiuti e nella raccolta differenziata conferendo in discarica solo il 3% dei rifiuti e superando il 70% dei rifiuti raccolti con la differenziata. 155.000 delle 530.000 tonnellate raccolte ogni anno sono rifiuto secco residuo e diventano, dopo il trattamento, circa 60.000 tonnellate di Css.

Veritas ha ribadito che quello di Fusina «è un impianto di modeste dimensioni e adeguato al territorio, che rispetterà le norme ambientali relative a ogni tipo di emissione. Inoltre è progettato su più linee, permettendo una gestione flessibile nel caso diminuisca ancora il rifiuto grazie alla raccolta differenziata. Fino a qualche mese fa il materiale di rifiuto era utilizzato per produrre energia insieme al carbone nella centrale termoelettrica dell’Enel di Fusina. Questo impianto è in fase di riconversione e non riceve più Css, che attualmente viene inviato in Lombardia, con costi crescenti. Nel territorio, quindi, solo il 15% del rifiuto raccolto è destinato alla produzione di energia nel pieno rispetto dell’ambiente: tutto il resto (l’82%) è raccolto in maniera differenziata o recuperato attraverso i vari trattamenti. Questo progetto di Veritas ha l'unico scopo di assicurare l’autosufficienza del territorio, evitare rischi ed emergenze legate allo smaltimento dei rifiuti e contenere i costi delle bollette».