«Morti per mantenere vivo l'ospedale»: ecco chi partecipa alla manifestazione domenica

Ecco la lista dei partecipanti alla manifestazione di domenica 31 marzo in campo Santi Giovanni e Paolo, organizzata da comitati, associazioni, gruppi, federazioni e partiti all'indomani della notizia del declassamento dell'ospedale Civile di Venezia nelle schede della Ragione: Ambiente Venezia, Associazione 42 VeneziaTallinn, Associazione Amici Onlus, Associazione Biri Biri, Associazione Les Ailes De Venise, Associazione Masegni & Nizioleti, Centro per i diritto dell'ammalato, Circolo Arci Luigi Nono, Circolo Culturale “Paolo Peroni”, Circolo Ricreativo Culturale “3 Agosto”, Cobas Scuola Venezia, Comitato Ambientalista Altro Lido, Comitato No Grandi Navi, Confartigianato, Generazione 90, Gruppo “25 Aprile”, I Giovani Veneziani, Insieme per Venezia e Terraferma, Lido D'Amare, Movimento per la difesa della Sanità pubblica Veneziana, Movimento 5 Stelle Venezia, Partito Comunista Italiano, Federazione Venezia-Treviso, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea Federazione Venezia, Partito Democratico Comune di Venezia, Potere al Popolo, Venezia Poveglia per Tutti, Venessia.com, Venezia Cambia, Venice Goldon Awards, We are here Venice, Unione Inquilini, Venezia Unione Sindacale di base, Venezia Andrea Giovanni Martini, Presidente Municipalità Venezia Murano Burano, Andrea Viaro Consigliere, Municipalità Lido Pellestrina, Anna Messelis, Bruno Pigozzo Consigliere Regionale PD, Cristiano Samueli delegato politiche sanitarie PD Venezia, Danny Carella Presidente Municipalità Lido Pellestrina, Erika Baldin Consigliera Regionale M5S, Francesca Zottis Consigliera regionale PD, Gianfranco Bettin Presidente Municipalità Marghera, Giuseppe Goisis, Mario Voltolina Presidente “Il Granello di Senape” Venezia, Michele Da Col Consigliere Municipalità Venezia Murano Burano, Miriam Silvestri, Pamela Lillo, Paolo Puppa Università di Cà Foscari, Piero Ruzzante Consigliere regionale LEU, Stefano Reggio Vicepresidente Municipalità Lido Pellestrina, Tiziana Plebani Storica. (Video di Venessia.com)