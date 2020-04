Il governo allenta il lockdown, inizia la fase 2

Il governo ha previsto un programma differito e a tappe per la ripartenza del paese. La "fase 2", come anticipato, inizia lunedì 4 maggio ed è caratterizzata da un allentamento del lockdown. L'ha annunciata domenica sera il premier Giuseppe Conte, spiegando innanzitutto che «le persone potranno muoversi di casa, oltre che per i tre motivi validi finora (esigenze lavorative, urgenza assoluta o salute), anche per andare a far visita a congiunti», sempre all'interno della regione in cui si abita. Restano vietati ritrovi di gruppo e assembramenti, anche in privato.

Attività sportive e parchi

Inoltre «sarà consentito l'accesso a parchi, ville e giardini, con rispetto delle distanze e misure per contingentare gli ingressi». Sarà possibile, inoltre, allontanarsi di casa per fare attività sportiva: per gli sport individuali saranno possibili gli allenamenti, sia dei professionisti che dei non professionisti, sempre senza assembramenti e a porte chiuse; gli sport di gruppo, invece, sono ancora vietati fino alla prossima fase, a partire dal 18 maggio. Essendo sempre necessaria una ragione per spostarsi, ha detto Conte, continuerà ad essere necessaria l'autocertificazione.

Cerimonie funebri e cibo per asporto

Altri temi che toccano da vicino i cittadini: dal 4 maggio le cerimonie funebri saranno consentite, ma esclusivamente con la partecipazione dei congiunti, fino a un massimo di 15 persone e possibilmente all'aperto. I bar e i ristoranti, oltre che il servizio a domicilio, potranno fare attività di ristorazione con servizio da asporto, «ma niente assembramenti davanti a bar ristoranti: bisogna mettersi in fila, rispettare le distanze, si entra uno alla volta e il cibo si consuma a casa».

Una norma più stringente obbliga chi ha sintomi di tipo respiratorio o febbre a rimanere presso il proprio domicilio e avvertire il medico.

Attività produttive

«Dal 4 maggio riapre tutta la manifattura, il settore delle costruzioni, il commercio all'ingrosso funzionale alla manifattura e alle costruzioni - ha detto Conte, aggiungendo che «le aziende rispetteranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro». Anche le aziende di trasporto dovranno adottare un apposito protocollo di sicurezza. «Dal 18 maggio - ha aggiunto - abbiamo in programma una riapertura anche delle attività al dettaglio, musei, mostre, biblioteche e allenamenti degli sport a squadre». «L'1 giugno - ha concluso - è la data in cui vorremmo riaprire bar e ristorazione, parrucchieri, centri estetici, barbieri, centri massaggio e attività di cura della persona». Le scuole, invece, «ragionevolmente resteranno chiuse fino a fine anno scolastico».