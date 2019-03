Turismo, delegazione giapponese a Ca' Farsetti per studiare il modello Venezia

Gli assessori al Turismo, Paola Mar, e allo Sviluppo economico, Simone Venturini, hanno accolto oggi a Ca' Farsetti una delegazione della compagnia All Nippon Airways, che ha chiesto di potersi confrontare con il Comune di Venezia sui temi della gestione e dello sviluppo sostenibile del turismo. L'assessore Mar ha aperto l'incontro iniziando subito a rispondere ai diversi quesiti posti dagli ospiti, a partire dai numeri raccolti nell'Annuario del Comune di Venezia ed esplicitando in particolare la presenza dei visitatori nipponici, che, nel 2017, hanno rappresentato l'1.9 per cento delle presenze turistiche a Venezia, pari a 130mila arrivi, con una permanenza media di 1,71 notti.

L'incontro

«Il Giappone – ha detto Mar – si colloca al nono posto nella top ten dei Paesi di provenienza, anche se sappiamo che i visitatori nipponici sono molti di più. Siamo interessati ad intercettarli e a fare in modo che pernottino maggiormente nel territorio comunale, perché fanno parte di quella fascia d turismo di qualità, interessato alla nostra cultura e rispettoso della città, che intendiamo attrarre». Durante l'incontro si è parlato anche della divisione delle competenze turistiche in Italia, tra Stato, Regioni e Comuni, con un accenno al Piano della Governance quale progetto pilota a livello nazionale della città di Venezia, per poi concentrarsi sul contributo d'accesso. «Il contributo – ha spiegato Mar – ha una duplice valenza, cioè incentivare i pernottamenti nel territorio comunale e coprire in parte gli extra-costi derivanti dal turismo, scoraggiando possibilmente i cosiddetti daytrippers».