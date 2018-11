Il meglio della ristorazione a domicilio: Deliveroo sbarca a Mestre

Da oggi sarà possibile gustare il meglio della ristorazione di Mestre anche a casa propria. Deliveroo, servizio di delivery food arriva infatti nella terraferma veneziana. Una novità a disposizione di tutti gli abitanti della città che ora avranno la possibilità di gustare a casa propria i piatti dei locali preferiti e al contempo un’importante per i ristoratori che potranno veder crescere il loro business.

Hanno già aderito 20 ristoranti

Deliveroo è attivo nelle principali zone della città e al servizio hanno già aderito 20 ristoranti cittadini. «Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere arrivati in questa città, che offre un’ampia e variegata offerta gastronomica. Non vediamo l'ora di collaborare con i nostri nuovi ristoranti partner per consentire loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il loro business - afferma Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy - Siamo certi che gli abitanti di Mestre apprezzeranno la qualità e la comodità del nostro servizio e non mancheranno nel provare a domicilio non solo i piatti della ricca cucina tipica ma anche specialità di cucine straniere presenti sulla nostra piattaforma».