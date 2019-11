Deliveroo è sempre più diffusa e cerca nuovi rider in Veneto, a Mestre ordini aumentati del 273%

La compagnia di consegna di cibo a domicilio Deliveroo genera nuove opportunità lavorative in Veneto dopo il successo raggiunto nell'ultimo anno con aumenti notevoli degli ordini: + 224% a Padova, 254% a Verona, 273% a Mestre e 470% a Vicenza. A spopolare tra le richieste online sono i classici hambuerger e i poke hawaiani, le bowl a base di riso e pesce. È così che il settore della ristorazione italiano cresce e crea nuovi posti di lavoro da rider, ovvero addetti alla consegna in bibicletta, auto o moto.

In Veneto le richieste di collaborazione sono, nello specifico, nelle città di Padova e Verona ma anche a Mestre e Vicenza.

«A crescere non sono solo le nuove città, ma anche le realtà nelle quali siamo presenti da anni dove la piattaforma ormai è entrata nella abitudini dei consumatori e continua ad aumentare popolarità e diffusione - dice Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy - Questa crescita genera un impatto positivo sull’economia, sia per quanto riguarda le opportunità per i nuovi rider, sia per i ristoranti che possono contare su un canale di fatturato ulteriore, con tutte le ricadute positive in termini di indotto e nuovi posti di lavoro».

Come diventare rider

Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply.