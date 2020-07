Deroga di un'ora per 40 eventi a Venezia: potranno terminare alle 24

Saranno 40 in tutto le manifestazioni culturali e di intrattenimento diffuse sul territorio comunale di Venezia a godere di una deroga oraria fino alle 24. Lo ha deciso questa mattina la Giunta, riunitasi in videoconferenza.

Gli eventi fino alle 24

Nello specifico, potranno contare su un orario prolungato gli Happy Friday (24 luglio, 28 agosto, 25 settembre), le iniziative organizzate presso la Baia di Forte Marghera nelle serate di giovedì, venerdì e domenica fino al 4 ottobre, gli spettacoli teatrali di Venice Open Stage in Campazzo San Sebastiano (20 luglio - 2 agosto) e le 3 Nights for Marghera (18 e 31 luglio, 15 agosto).

«Nel recente decreto Rilancio è stata prevista la graduale apertura delle attività e delle manifestazioni dettando le modalità esecutive per il loro svolgimento - ha spiegato l’assessore al Decentramento Paola Mar. - Con questa delibera andiamo quindi a concedere una deroga ai limiti massimi orari per una serie di manifestazioni che potranno concludere le loro attività a mezzanotte derogando, in questo modo, agli orari di cui all’art.65 del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, nonché ai limiti massimi di rumorosità sino alle ore 24».