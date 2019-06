Dialisi Portogruaro, 2 medici ammalati e il servizio si sposta a San Donà

Malattia improvvisa e assenza inattesa del personale medico della Dialisi di Portogruaro e la gestione dei trattamenti per 41 pazienti deve essere riorganizzata. A riferirlo è la stessa Ulss4: «si è resa necessaria la centralizzazione al punto dialisi di San Donà di Piave. Al fine di mantenere il buon rapporto confidenziale paziente-professionista, si è posta l’attenzione nel far seguire i 4 pazienti trasferiti a San Donà dallo stesso personale infermieristico operante nel centro dialisi di Portogruaro».

L'emergenza

«C’è un’emergenza personale da affrontare - denunciano Francesca Zottis e Bruno Pigozzo, consiglieri regionali del Partito Democratico -. A Portogruaro l’organico è ridotto all’osso, visto che un medico si è licenziato senza che sia stato sostituito e un altro lascerà a luglio, mentre a breve causa pensionamenti ci saranno problemi pure con gli infermieri. Con questi numeri il ridimensionamento diventerà inevitabile - scrivono gli esponenti dem - creando un grave disagio ai cittadini. Il personale infermieristico si era reso disponibile a mantenere aperto il centro Dialisi di Portogruaro di sabato come Cal (centro dialisi di assistenza limitata) senza la presenza del medico, tenuto conto che in caso di emergenza può contare sul Pronto Soccorso. Ci chiediamo perché non sia stata accolta questa proposta. Una scelta che va a penalizzare ancora una volta le fasce più deboli della popolazione. Invece di regalare soggiorni balneari - concludono Zottis e Pigozzo - l’Ulss4 si preoccupi di far funzionare i propri servizi».