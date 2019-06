Difficoltà fisiche e qualità dell’aria: giovedì 20 giugno allerta disagio sulle zone costiere

Sulla base dai dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, la Protezione civile del Comune di Venezia ci tiene a informare tutti i cittadini che domani 20 giugno il disagio sarà in lieve peggioramento: in prevalenza debole/moderato a tratti intenso sulla pianura, assente o temporaneamente debole/moderato in Valbelluna, e intenso sul litorale a causa dell'aumento dell'umidità dell'aria. Qualità dell'aria in lieve peggioramento ma in prevalenza ancora buona/discreta.

Per quanto riguarda venerdì 21 giugno si prevedono poche variazioni con disagio in prevalenza debole/moderato a tratti intenso sulla pianura, assente o temporaneamente debole/moderato in Valbelluna, in prevalenza intenso lungo il litorale. Attenuazione del disagio, invece, per sabato che rimarrà al più debole moderato su pianura e costa e assente in Valbelluna.

La qualità dell'aria sarà in modesto peggioramento venerdì, divenendo localmente scadente su pianura e pedemontana, mentre potrà migliorare anche sensibilmente nella giornata di sabato.