Distanti ma sportivi: i Decathlon della provincia decidono di allenare via social

Gli store Decathlon della provincia di Venezia scelgono di portare lo sport nelle case dei loro appassionati clienti con l'iniziativa "Distanti ma sportivi".

Anche se chiusi, i negozi di Mestre, Marghera, Chioggia, San Donà di Piave e Portogruaro propongono, sulle loro pagine Facebook e Instagram, programmi di allenamento per tutti. I contenuti sportivi sono creati dagli sport leader Decathlon ma anche dagli istruttori dei club sportivi partner e riguardano diverse discipline sportive. È, infatti, possibile trovare esercizi di cardio tone, fitness funzionale, propedeutica al running, yoga e ginnastica posturale.

Ogni giorno vengono presentate decine di attività di allenamento per svolgere sport a casa propria e per ogni disciplina sono disponibili diversi tutorial per far sì che il periodo di stop forzato non rappresenti un ostacolo all'attività fisica che rimane il modo migliore per restare ottimisti e in salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.