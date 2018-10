Un distretto del commercio per Mira: «Per Natale nuovi temporary store e agevolazioni»

Anche Mira avrà il suo distretto del commercio, un progetto di rigenerazione urbana che punta su negozi ed esercizi per ridare vita ai centri città. Il piano, finanziato dalla Camera di Commercio Venezia-Rovigo e coordinato da Confesercenti, si concentra in particolare sui temporary store: «Intendiamo fornire incentivi per favorire i giovani imprenditori - spiega il direttore Franceschi - E pensiamo che il periodo natalizio sia il più interessante in questo senso. Chiediamo inoltre all'amministrazione un percorso agevolato per le aperture e un esonero dai tributi locali per un breve periodo»