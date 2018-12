Un caffè per solidarietà: la rete dei distributori a favore della comunità “Dopo di noi”

"Diamo ali ai sogni”, si chiama così il progetto nato a Noale dalla collaborazione dell’azienda Scattolin distribuzione automatica e l’associazione genitori de “La Nostra Famiglia” noalese. A partire dal 2019 destineranno una quota delle consumazioni, effettuate presso i loro distributori di bevande calde presenti sul territorio dell’ex Ulss13, a cofinanziare il servizio di “accompagnamento” e di trasporto delle famiglie e delle persone con disabilità ospiti della comunità alloggio “Dopo di noi” a Noale, consentendo così agli ospiti della struttura presente a Noale di partecipare ai laboratori e alle attività socio culturali promossi in città.

Benessere e ambiente

«Da tempo siamo impegnati a promuovere consapevolezza nei consumi, attenzione al benessere e alla salute, oltre ad azioni sociali di sostegno al territorio e comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente. La sostenibilità è la chiave del nostro fare impresa», spiegano i titolari della Scattolin distribuzione automatica che sono tra le imprese inserite nel progetto Responsabilmente, promosso da Regione Veneto e Ca’ Foscari».

Il sostegno

«Siamo davvero grati all’azienda Scattolin per aver pensato ad una collaborazione con la nostra associazione. Il contatto quotidiano con tante persone che utilizzano i loro distributori automatici rappresenta una straordinaria vetrina per farci conoscere e creare sensibilità verso quello che facciamo quotidianamente per le persone disabili e per le loro famiglie», confidano Maurizio e Giusi Grespan, referenti dell’associazione genitori. In ciascuno dei circa 200 distributori interessati dal progetto sarà affisso un cartello promozionale che fornirà anche i dati per aiutare l’associazione.