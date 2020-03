Contiua la distribuzione dei sistemi di protezione individuale forniti dalla Regione del Veneto

Oggi è iniziata la seconda fase della distribuzione dei sistemi di protezione individuale forniti dalla Regione del Veneto. Il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso, e il C.O.C. (Centro operativo comunale per l'emergenza) hanno scelto una distribuzione delle mascherine per fasce d'età, privilegiando i cittadini più a rischio e i soggetti più deboli. Ultimata la fascia over 65, parte pertanto oggi la consegna alle successive fasce d'età. La modalità è quella del porta a porta, con i volontari della Protezione civile, della Pro Loco e dell'associazione delle Guardie per l'ambiente impegnati prima nell'imbustamento delle mascherine e poi nella consegna, indirizzi alla mano, previo avviso al campanello delle singole abitazioni. Coloro che, appartenenti agli over 65, non avessero ancora ricevuto il dispositivo da domani possono chiamare in orario d'ufficio allo 0422.8261.

Attivo dalla scorsa settimana il servizio di messaggistica Whatsapp del Comune, che tiene informati i cittadini sull'emergenza epidemiologica. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio di richiesta al numero +39 320 430 6776. Il servizio è unidirezionale.

Spesa e farmaci a domicilio

Attivo dal 16 marzo e ormai rodato il servizio spesa e farmaci per gli anziani e per le persone fragili gestito dai Servizi sociali del Comune, con le assistenti che raccolgono le richieste e le operatrici che si recano a casa dei cittadini per la consegna. Per le urgenze sociali e il servizio spesa è attivo il numero 0422.826214 dal lunedì al venerdì al mattino e il martedì e giovedì anche al pomeriggio oppure inviando una mail a servizisociali@comunequartodaltino.it