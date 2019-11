Divise dei carabinieri in vetrina a Venezia e Mestre in occasione della festa delle forze armate

Anche quest’anno i carabinieri delle compagnie di Venezia e Mestre hanno voluto festeggiare la ricorrenza del 4 novembre, festa dell’unità nazionale e delle forze armate, con un'iniziativa che in qualche modo avvicina le istituzioni ai cittadini: da giovedì 31 ottobre e per tutto il weekend, fino a lunedì 4 novembre, sono state allestite due vetrine espositive con alcune delle uniformi in dotazione all'Arma (a Venezia nella galleria d’arte Ravagnan di piazza San Marco, a Mestre nel negozio di abbigliamento Dan John di piazza Ferretto).

I negozi hanno messo in esposizione alcuni degli elementi più tradizionali della storia della Benemerita: la Grande Uniforme Speciale (GUS) da Ufficiale, anche con mantello, utilizzata in alcune e più importanti ricorrenze; l’uniforme ordinaria da Comandante di Stazione, anche storica, utilizzata nel servizio quotidiano e figura simbolo dell’istituzione, per la sua capillarità sul territorio e per il rapporto quotidiano con la cittadinanza. Un’immagine tangibile, quindi, del legame tra cittadino e forze armate che quotidianamente si impegnano a salvaguardia della sicurezza pubblica.