Crisi di mezza età e la coppia "scoppia": nel Veneziano raddoppiati i divorzi tra gli over 50

Una volta si parlava di crisi del settimo anno. Ora si potrebbe chiamare crisi della mezza età. Proprio così. Nel Veneziano, come testimoniano i dati Istat elaborati dall'Adico, le coppie che scoppiano e che quindi si lasciano e divorziano, sono soprattutto quelle con un'età media compresa fra i 50 e i 54 anni. Di solito sono persone che sono sposate da circa quindici anni e dopo tre lustri di matrimonio decidono di interrompere il rapporto per i motivi più svariati: tradimenti, litigi, disarmonia conseguente alla nascita di un figlio e molto altro ancora, come evidenziato anche dallo sportello "separazione e divorzio consensuale" dell'Adico che negli ultimi due anni ha seguito molte coppie decise a lasciarsi.

I dati degli ultimi 10 anni

Nel 2017, secondo i dati elaborati dall'associazione, le persone divorziate nella fascia d'età fra i 50 e i 54 anni nel Veneziano sono 4.340, quasi il doppio (+97,3%) di dieci anni prima (2.200). In generale, rispetto al 2007, il numero di divorziati in provincia è aumentato del 60,9% (da 13.712 a 22.056). Diminuiscono invece i divorzi nella fascia d'età più giovane, fra i 35 e i 39 anni, ma è anche vero che il dato ha una precisa motivazione: ci si sposa sempre più tardi.

"I social hanno la propria colpa"

"La crisi nelle coppie è purtroppo sempre più frequente - commenta Carlo Garofolini, presidente dell'Adico - Già lo scorso anno, analizzando i dati del nostro sportello 'separazione e divorzio consensuale' abbiamo evidenziato molte ragioni che stanno alla base di questa situazione e abbiamo messo in luce anche il ruolo dei social, come facebook, che favoriscono nuove conoscenze o permettono di riallacciare rapporti con persone che non si vedevano da tempo".