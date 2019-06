Dolo-Camin e accordo Moranzani, ora c'è il confronto con il territorio

Si è aperto il tavolo di coordinamento per l'attuazione dell'accordo siglato da Regione del Veneto e Terna, il 21 gennaio 2019, per il rilancio economico e sociale attraverso lo sviluppo delle infrastrutture elettriche, e che riguarda interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e sviluppo del territorio.

Il confronto

Terna collabora con la Regione e gli enti locali, con gli stakeholder e la popolazione, nella progettazione degli interventi elettrici sul territorio. Favorisce l’armonizzazione tra i piani di Terna e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, si impegna nella risoluzione delle maggiori criticità della rete di trasmissione nazionale del Veneto. In particolare razionalizza la rete Venezia - Padova, mediante un riassetto tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina. Nella prima riunione il tavolo di coordinamento ha avuto modo di affrontare tutti i temi facenti parte dell'accordo per definirne modalità e tempistiche di discussione. Nei prossimi giorni, infatti, è prevista l’attivazione dei tavoli tecnici tematici, ai quali faranno seguito momenti di confronto con il territorio.

I territori

«Dolo-Camin e l’accordo Moranzani - dice l’assessore regionale allo Sviluppo economico ed Energia, Roberto Marcato - sono elementi di sviluppo per il nostro territorio veneto. Sono interventi per i quali serve un approfondimento che tenga conto delle legittime richieste che provengono, attraverso comitati e sindaci, dai territori interessati».

Innovazione tecnologica

Terna si è impegnata anche a incrementare interventi di rinnovo degli impianti, al fine di aumentare i livelli di sicurezza, affidabilità e resilienza, con riferimento particolare a eventi climatici eccezionali, a realizzare dei corridoi verdi, a porre in essere interventi tecnologicamente innovativi di sorveglianza e monitoraggio del territorio e della rete elettrica di trasmissione nazionale, ad aprire e ampliare i centri di eccellenza-tecnologici nel territorio del Veneto.