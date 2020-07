Scuola di Dottorato Iuav: in forte crescita le domande di iscrizione

Si sono chiuse con ottimi risultati le candidature alla Scuola di Dottorato dell'Unversità Iuav di Venezia. Nonostante le difficoltà dell’attuale periodo, le richieste di iscrizione al prossimo anno accademico crescono significativamente: 228 contro le 154 dello scorso anno, per 31 posti disponibili, di cui 26 con borsa di studio (una finanziata dal CNR). Un segnale positivo che conferma il credito di cui gode la Scuola, nata dall’aggregazione di alcuni tra i più antichi dottorati italiani nelle discipline progettuali dell’Architettura, del Design, dell’Urbanistica e che da oggi accoglie anche un nuovo percorso in Arti visive, performative e Moda, includendo le più recenti discipline entrate a far parte del “sistema Iuav”.

Nuovi percorsi interdisciplinari

Tra i nuovi percorsi interdisciplinari si è aggiunto “Incertezza e progetto”, nato anche in relazione alla pandemia Covid19 che ci sollecita a reagire criticamente e a progettare in situazioni di incertezza e in una prospettiva di futuro incentrata sulla nozione di rischio. Resta aperta fino al prossimo 7 settembre la possibilità di presentare domanda per i posti riservati a borsisti di stati esteri: il percorso internazionale, orientato a rafforzare le capacità didattiche e di ricerca presso le università di alcuni paesi in via di sviluppo, sta dando risultati culturali notevoli. Il buon risultato delle candidature premia il lavoro di alto livello della Scuola di Dottorato Iuav ed è un nuovo passo che consolida il ruolo di Venezia come luogo per eccellenza degli studi e della ricerca: mai come oggi vitale per la nostra città. Ed è un’ulteriore soddisfazione per Iuav che, dai recentissimi dati Censis, risulta il migliore Ateneo in Italia nei corsi di studio triennali in Arti e Design, oltre che il secondo per l'architettura dopo il Politecnico di Milano.