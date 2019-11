C'è un nuovo ristorante con due stelle Michelin a Venezia

Il "Glam by Enrico Bartolini" di Venezia si è aggiudicato le due stelle della Guida 2020 Michelin, presentata oggi a Piacenza. «Con tanta fantasia - riporta IlPiacenza - la carta “pesca” nel mercato di Rialto e non solo per le specialità ittiche, a cui si aggiungono ricette del territorio reinterpretate dall’estro dello chef Donato Ascani, classe 1987. La sua proposta è una solenne sintesi tra creatività e istinto ispirati nel quotidiano dagli ingredienti locali con tocchi d’oriente e erbe aromatiche della laguna».

Il Glam fa parte dell'hotel Palazzo Venart, che ha pubblicato un post complimentandosi per il risultato: «Congratulazioni al nostro resident chef, Donato Ascani, a Enrico Bartolini e a tutto il team, per questo straordinario risultato e per averci conferito un così grande onore». Assieme ad Ascani sul palco del teatro emiliano c'era proprio Enrico Bartolini, che è invece diventato tristellato e al momento è chef del ristorante Mudec di Milano.