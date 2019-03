Avis: donatori, uno su quattro è under 35 e crescono gli stranieri

l 23 per cento del sangue dell’Avis della provincia di Venezia proviene da un donatore under 35 e tra quelli attivi in questo momento 488 (il 3%) sono cittadini stranieri (di cui 83 romeni, 82 moldavi, 42 svizzeri, 38 marocchini, 36 ucraini e 34 albanesi). Sta cambiando lentamente la «fotografia» dei donatori di sangue Avis della provincia. «Come abbiamo visto in queste settimane i giovani e i cittadini stranieri stanno diventando più consapevoli dell’urgenza della loro partecipazione alla vita civile - dice Tito Livio Peressutti, presidente dell'Avis provinciale di Venezia - con forze come queste in campo non si può che andare lontano».

Uomini e donne

Con l’arrivo della primavera Avis fa l’inventario delle forze in campo. I donatori della provincia sono per il 23 per cento under 35 (4088), per il 23 per cento tra i 36 e i 45 anni (4088), per il 32 per cento tra i 46 e i 55 anni (5687), per il 19 per cento tra 56 e 65 anni (3431) e per il 2,4 per cento oltre i 65 anni (420). Rimane invece invariato il rapporto donne- uomini. Per ogni donna socia e donatrice Avis ci sono 2 donatori uomini. Se la media è di 1,1 donazione annua su 2 possibili per le donne (9337 donazioni per 8940 donatrici) la media per gli uomini si ferma a 1,7 donazioni annue nonostante siano 4 quelle possibili (30.005 per 17.200 donatori). A questo si aggiungono 2299 donatrici di plasma e 2919 donatori. «Per le donne la possibilità di donare è più contenuta - spiega Peressutti - ma da parte loro c’è un grande impegno. Chiediamo a tutte di continuare così». Ne è un esempio Gianna Bevilacqua che il 13 marzo è arrivata a 122 donazioni. ci piace pensare che il ramo di mimosa che le abbiamo regalato, con tutti i suoi fiori, rappresenti ognuna delle 122 persone che ha aiutato».