Donazione del sangue e comunità filippina, la presidente di Avis Venezia promuove l'iniziativa

La presidente di Avis Venezia, Patricia Springolo, insieme al consigliere dell'Avis Reggio ha deciso di promuovere la donazione del sangue presso la comunità filippina di Venezia. I due, sono stati accolti con grande disponibilità presso la chiesa della Fava da Don Erwin Manalang e dal presidente della comunità stessa Quintin Madrigal Malinay JR.

Molte persone, dopo l'incontro, si sono rese disponibili per l'idoneità all'ospedale Civile di Venezia che avverrà in piccoli gruppi nei giorni prossimi. Nel corso di quest'anno proseguiranno gli incontri con altre realtà associative: scout, categorie economiche e comunità religiose cristiane e non, presenti a Venezia centro e nelle isole, per promuovere la donazione del sangue.