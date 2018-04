Jesolo, un nuovo medico di base per far fronte all'emergenza: entra in servizio il dottor Di Bari

Tra qualche giorno entrerà in servizio a Jesolo un nuovo medico di medicina generale, che permetterà di risolvere il disagio per alcuni residenti dirottati verso gli ambulatori di Cavallino-Treporti, avendo i medici di Jesolo già raggiunto il numero massimo di utenti consentito da legge. Il nuovo medico è il dottor Dario Di Bari in arrivo dal territorio di Caorle; sarà operativo dal 2 maggio in piazzetta Fanti del Mare 14 a Jesolo paese, in una palazzina dove svolgono attività anche altri medici di famiglia. Il dottor Di Bari colmerà dunque il “vuoto” improvviso determinatosi dopo l’assenza di 4 medici di famiglia in quattro mesi.

Come funziona

Gli jesolani potranno scegliere il nuovo medico a partire dal 2 maggio. La scelta potrà avvenire online, utilizzando il modulo presente nella pagina della modulistica del sito aulss4.veneto.it. In alternativa i residenti potranno recarsi agli sportelli di anagrafe sanitaria di Jesolo (via Levantina 104) dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.30, oppure nei pomeriggi di mercoledì 2 o mercoledì 9 maggio con orario 15.00 - 17.00. Si ricorda che scelta del nuovo medico può essere effettuata anche negli altri sportelli di anagrafe sanitaria dell’Ulss4, come a San Donà di Piave, Cavallino-Treporti, Caorle o Portogruaro, nei rispettivi orari di apertura.