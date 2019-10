Tutti i 1.100 pazienti della dottoressa Zanon saranno riassegnati

Cessato il servizio della dottoressa Chiara Zanon, l’azienda sanitaria Ulss4 ha spiegato che non ci saranno interruzioni dell'assistenza medica e che i 1.100 assistiti della Zanon possono essere interamente riassorbiti dai tre medici di Cavallino-Treporti. La dottoressa Orlando, che sostituisce Zanon, ha inoltre fornito la disponibilità ad incrementare l’orario di attività in relazione agli assistiti che la sceglieranno. L’orario fissato inizialmente in due giorni a settimana da lunedì 7 ottobre sarà ampliato a quattro: il lunedì e il venerdì in orario mattutino; il martedì e il giovedì in orario pomeridiano.

Scelta del nuovo medico

Per quanto riguarda la scelta del medico di famiglia da parte degli utenti - aggiunge l'azienda sanitaria - si tratta di un'operazione necessaria e dovrà essere effettuata agli sportelli di anagrafe sanitaria, oppure compilando il modulo ricevuto per posta e inviandolo poi per mail a: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it