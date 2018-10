"Dritti sui Diritti": 45 appuntamenti per ricordare il diritto di essere felici dei più piccoli

Dieci giorni densi di appuntamenti - 45, sparsi su tutto il territorio comunale - per ricordare il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di essere felici e di poter crescere sia come liberi individui che come futuri membri attivi di una comunità. Torna anche quest'anno, per la sesta volta, dal 5 al 14 ottobre, "Dritti sui diritti", manifestazione promossa dall'assessorato comunale alla Coesione sociale, presentata martedì mattina in villa Querini a Mestre.

Appuntamento consolidato

«È un appuntamento - ha sottolineato l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - oramai consolidato, che cresce ogni anno di più, e con cui ci proponiamo di raggiungere due obiettivi. Da una parte vogliamo infatti tenere alta l'attenzione sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, visto che i diritti dei bambini e dei ragazzi non sempre vengono riconosciuti e da essi quindi goduti. E dall'altra sensibilizzare, con la campagna 'Io...mi affido' i cittadini su un tema importante come quello dell'affido famigliare, che permette di occuparsi di un ragazzo di cui la sua famiglia, per motivi diversi, non è in grado temporaneamente di occuparsene».

Calendario ricco

Il calendario della manifestazione prevede appuntamenti di ogni tipo: dagli spettacoli teatrali, allo sport, dagli eventi in piazza ai laboratori, dalle attività culturali ed ecducative ai convegni, dedicati non solo ai bambini e alle loro famiglie, ma anche a tutta la cittadinanza. «In particolare - ha ricordato Paola Sartori, responsabile delle Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza - vorrei segnalare due eventi che si svolgono nelle piazze, proprio con questo obiettivo. Quello di sabato 6 ottobre, dalle 16, in centro a Mestre ('Dare voci ai diritti dei bambini') e quello di sabato 13 ottobre, sempre a Mestre, alle 17.30 ('Filò dei Diritti') in cui ogni associazione coinvolta in queste dieci giornate di iniziative porterà, raccontando la sua esperienza, un quadrato di stoffa, che verrà cucito per formare un'unica bandiera».