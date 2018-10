E-distribuzione: realizzato il cavo subacqueo che darà energia a San Marco

Dopo 5 notti di lavoro, grazie al lavoro di tecnici e sommozzatori specializzati, è stata completata la posa del nuovo ponte elettrico da 20 mila volt che alimenterà l’area marciana del centro storico di Venezia. Il cavo subacqueo è stato realizzato da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel per la gestione della rete elettrica di media e bassa tensione. È lungo 150 metri, pesante oltre 11 quintali e attraversa il canal Grande tra la Basilica di Santa Maria della Salute e la calle del Traghetto.

Il cavo

Il cavo di ultima generazione é stato posato al di sotto del fondo del canale, all’interno dello scavo appositamente predisposto, e rappresenterà una infrastruttura determinante per potenziare la rete elettrica del centro storico di Venezia, migliorando la qualità del servizio assicurato a cittadini e operatori turistici. «Programma e metodo di lavoro attentamente pianificati - sottolinea Carla Falchi, responsabile della zona di Venezia di E-Distribuzione - si sono rivelati vincenti e abbiamo deciso di utilizzarli anche in un intervento gemello che metteremo presto in cantiere nella zona della stazione».