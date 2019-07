"Casablanca", il videoclip della hit estiva di Giulia Sera girato interamente a Caorle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"È uscito il videoclip di “CASABLANCA”, la hit pop estiva scritta dalla cantautrice, nuova promessa della musica pop italiana, GIULIA SERA (classe 1993). Il video del brano è stato girato interamente a Caorle, tra le spiagge più note e i divertimenti del centro della città, che si conferma nuovamente come una delle mete più gettonate dai giovani di tutta Europa. “CASABLANCA” è un potente singolo pop dal ritornello che cattura nell’immediato. GIULIA SERA ha il grande talento di scrivere e comporre brani dalla duplice lettura come questo, dalla forza radiofonica per essere ballato in spiaggia d’estate, ma allo stesso tempo riflessivo e profondo nel suo messaggio di lasciar scorrere le cose, guardando in avanti e cercando di godere al massimo dei momenti di serenità. “Guarda questa notte ci salva / Voglio i colori dell'alba / E vedo le luci di Casablanca / E salta, giraci intorno a sto karma / Non sarà l'ultima volta / Vedi ogni tanto ci ascolta ancora …”. Al seguente link YouTube è disponibile il videoclip di “CASABLANCA”, girato dal regista Nicola Bussei di “Bus Production” a Caorle: https://www.youtube.com/watch?v=TSZQx028DlE Il grande talento di GIULIA SERA ha colpito subito THE SAIFAM GROUP che le ha offerto un contratto discografico. La storica etichetta è nota per un catalogo editoriale costituito da oltre 46.000 brani di artisti nazionali ed internazionali tra i quali: MARCO MENGONI, LAURA PAUSINI, EROS RAMAZZOTTI, ERMAL META, FRANCESCO GABBANI, FABRI FIBRA, GUÉ PEQUENO, CLUB DOGO, VEGAS JONES, ANASTASIO e molti altri".