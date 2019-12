Più di 3 milioni e mezzo di passeggeri hanno volato da e per Venezia con easyJet nel 2019

Quasi 3 milioni e mezzo di passeggeri trasportati da e per Venezia. Questo il dato con cui si chiude l'anno finanziario 2019 di easyJet, in crescita del 10% rispetto ai dodici mesi precedenti. Dal 1998, anno di inizio delle operazioni del vettore al Marco Polo di Tessera, sono stati oltre 23 i milioni di passeggeri che si sono serviti dei voli offerti dalla compagnia. Il rendiconto e i piani di espansione per il 2020 sono stati presentati questa mattina a Mestre, presso il 9 Bistrot, alla presenza del country manager per l'Italia Lorenzo Lagorio e dell'assessore regionale al Turismo Federico Caner.

Passeggeri in costante crescita da Venezia

Nel corso del 2019 i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Venezia hanno potuto godere di un pacchetto di 47 destinazioni differenti, in 14 Paesi. Un ventaglio cresciuto del 32% rispetto al 2017. Il vettore è stato il più scelto, nella fattispecie, per volare da Venezia verso le destinazioni italiane, con 800mila posti venduti su 7 rotte domestiche: Napoli, Catania, Bari, Olbia, Cagliari, Brindisi e Alghero.

Nuove rotte e voli a impatto zero

In ottica di espansione, per la tagione invernale 2019/2020 sono state lanciate 4 nuove rotte: Hurghada e Marsa Alam sul Mar Rosso, Marrakech in Marocco e Aqaba-Perta in Giordania, raggiungibile solo da Tessera e Milano Malpensa. I collegamenti verso Egitto e Marocco saranno estesi anche alla stagione estiva. «Venezia rappresenta da sempre un mercato strategico per easyJet. - ha commentato Lagorio - Proprio qui è cominciata la nostra avventura italiana con un volo diretto a Londra Stansted. Dal 19 novembre scorso siamo diventati la prima grande compagnia aerea al mondo a volare a impatto zero di CO2, compensando tutte le emissioni di anidride carbonica prodotte dal carburante».