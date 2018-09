A Cavallino un elettrocardiogramma prolungato per monitorare la salute del cuore

Il distretto socio sanitario di Cavallino Treporti si arricchisce di una nuova importante attività per chi ha problemi cardiaci: l’elettrocardiogramma dinamico Holter nelle 24 ore. Si tratta di un esame che viene richiesto dai cardiologi qualora si sospettino anomalie del battito cardiaco a insorgenza irregolare, che difficilmente verrebbero colte nei pochi minuti di registrazione di un normale elettrocardiogramma.

Come funziona

Chi si rivolgerà a questo servizio (posto sempre nei locali di via Concordia a Ca’ Savio) troverà personale del poliambulatorio di Jesolo che, dopo aver collegato degli elettrodi analoghi a quelli utilizzati nell’elettrocardiogramma, fornirà un registratore grande quanto un pacchetto di sigarette da tenere a tracolla per 24 ore. Il dispositivo potrà così registrare costantemente la frequenza cardiaca per un periodo prolungato, al termine del quale verrà collegato ad un computer e i dati verranno trasmessi via web all'ambulatorio cardiologico di Jesolo per essere esaminati da un cardiologo che, infine, comunicherà la propria diagnosi al personale del distretto sanitario di Cavallino Treporti.

Come si accede

Per accedere al servizio di elettrocardiogramma dinamico Holter 24 ore l’utenza deve essere munita di prenotazione effettuata al Cup, oppure tramite computer o telefonino. Si ricorda che la novità si affianca all’apprezzato servizio di elettrocardiogramma con accesso diretto, quindi senza la necessità di prenotazione, nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 16, per un numero massimo 5 pazienti a seduta. Il mercoledì, sempre con orario 15-16, l’elettrocardiogramma può essere effettuato con prenotazione (allo sportello, online o con telefonino) garantendosi in tal modo la prestazione e l’orario prescelto.