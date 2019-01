Ulss 4, Elisabetta Ronconi alla direzione dell'unità operativa professioni sanitarie

Il primo dirigente nominato nel nuovo anno all’Ulss 4 è Elisabetta Ronconi, a cui è stato attribuito l’incarico di direttore dell’unità operativa complessa Professioni sanitarie. La dottoressa Ronconi, 61 anni, di Ponte di Piave (Treviso), vanta una lunga esperienza professionale: ha lavorato per anni all’Ulss 2 “Marca Trevigiana” come infermiera coordinatrice prima nell’area della Salute mentale, poi alla Formazione aziendale e successivamente alle Professioni sanitarie, sempre nell’Ulss2.

Negli ultimi tre anni è stata dirigente alla Regione Veneto dell’unità operativa Risorse strumentali dell’area Sanità e sociale, e infine presso l’azienda Zero nell’unità Formazione e sviluppo delle professioni sanitarie, con il ruolo di dirigente. «Do il mio benvenuto alla dottoressa Ronconi - commenta il direttore generale Carlo Bramezza - persona competente e preparata per dirigere un ambito, le professioni sanitarie, che riveste un ruolo sempre più importante nella sanità pubblica». L’unità operativa in precedenza era diretta da Paola Casson, che dal 15 dicembre è direttore dei Servizi sociosanitari all’Ulss 5 "Polesana".