Emergency al fianco della Protezione Civile nella consegna di beni di prima necessità

Emergency si pone al fianco della Protezione Civile di Venezia per la consegna dei beni di prima necessità alle persone che sono impossibilitate a uscire di casa per fare la spesa o comprare le medicine perché in quarantena o con problemi di mobilità.

Il servizio, completamente gratuito, è attivo a Venezia e al Lido dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al sabato chiamando il DIME (Contact Centre del Comune di Venezia) al numero di telefono 041041. La Protezione Civile inoltrerà le chiamate al centralino di Emergency, assegnando a ogni richiesta un codice univoco e una priorità. Subito dopo le richieste verranno smistate ai volontari dislocati in diverse zone della città, per ciascuna delle quali è stato individuato un coordinatore.

I volontari si muoveranno in coppia, avranno un badge identificativo di riconoscimento e una pettorina. Tutti hanno ricevuto una specifica formazione per evitare il rischio di contagio per loro e per le persone assistite.